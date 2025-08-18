Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Airbag aus Auto ausgebaut

Breuberg (ots)

In der Nacht zum Montag (18.08.) haben sich Kriminelle in der Talstraße an einem auf dem Gelände eines Autohauses abgestellten Porsche zu schaffen gemacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch das Aufschlitzen des Verdecks Zugang in den Innenraum und bauten anschließend den Airbag aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Der Schaden wird insgesamt auf knapp 4000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

