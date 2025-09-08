PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zum wiederholten Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt

Weimar (ots)

Am späten Sonntagabend wurde in der Industriestraße zum wiederholten Male ein Audi festgestellt, dessen 39-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Verfolgung verließ der Mann sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Er konnte versteckt hinter einem Baum festgestellt werden. Den Fahrzeugschlüssel hatte er noch fix weggeworfen. Neben der erneuten Anzeigenaufnahme wurde dieses Mal der Pkw sichergestellt um weitere Straftaten zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

