Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in zwei Wohnhäuser in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 22.00 Uhr sind unbekannte Täter am Freitag (15.11.) in zwei Wohnhäuser am Küperweg in Roxel eingebrochen. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigten der oder die Einbrecher an beiden Häusern das Fensterglas und gelangten somit ins Objekt. Im Inneren suchten die Unbekannten in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld an sich und ergriffen unerkannt die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 2750 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell