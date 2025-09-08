LPI-J: Fahrradtausch alt gegen neu
Jena (ots)
Montagabend kurz nach 21:00 Uhr wurde in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf ein Mountainbike Cube entwendet. Der unbekannte Täter wurde beobachtet, wie er mit einem alten Damenrad vorfuhr und dies gegen das neuwertige Mountainbike tauschte. Danach fuhr er mit seiner Beute davon.
Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht Zeugen, welche Angaben zu dem alten Damenrad des Herstellers Diamant oder dem dreisten Dieb machen können. Hinweise unter Tel.: 0361/574356210
