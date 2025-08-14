FW Bergheim: Feuerwehr rettet mehrere Personen bei Kellerbrand in Bergheim Sieben Personen über Leitern aus Mehrfamilienhaus gerettet - Feuerwehr brachte Brand schnell unter Kontrolle

Feuerwehr Bergheim

Bergheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Bergheim gegen 17:05 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Forellenweg im Ortsteil Bergheim-Auenheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte versperrte Rauch aus dem Keller den Fluchtweg im Treppenraum für mehrere Personen. Diese hatten sich auf Balkonen in Sicherheit gebracht.

Die ersteintreffenden Feuerwehrleute aus Niederaußem begannen die Menschenrettung über tragbare Leitern. Nach Eintreffen der hauptamtlichen Wache wurden sie dabei durch eine Drehleiter unterstützt. Insgesamt retteten die Einsatzkräfte sieben Personen, darunter vier Kinder beziehungsweise Jugendliche, über Leitern. Auch zwei Hunde brachte die Feuerwehr in Sicherheit. Einer wurde über die Leiter gerettet, einen weiteren fand ein Trupp der Feuerwehr bei der Kontrolle der Wohnungen. Anschließend erfolgte die Sichtung aller Personen durch einen Notarzt und den Rettungsdienst. Zwei von ihnen, darunter ein Kind, wurden leicht verletzt - glücklicherweise musste aber niemand ins Krankenhaus transportiert werden.

Parallel dazu drang ein Trupp der Einheit Oberaußem unter Atemschutz zum Brand in den Keller vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Ein weiterer Trupp kontrollierte alle Wohnungen, traf jedoch - bis auf den Hund - niemanden mehr an. Im Einsatz waren rund 45 Kräfte der Einheiten Niederaußem, Oberaußem, Rheidt-Hüchelhoven und Quadrath-Ichendorf sowie der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtsrat Marcus Niß. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Gegen 18.45 Uhr wurde der Einsatz beendet. Das Gebäude wurde durch den Energieversorger stromlos geschaltet.

Feuerwehr Bergheim