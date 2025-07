Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim Eine Person verstorben, drei weitere verletzt - Autobahn voll gesperrt

Bergheim (ots)

Bergheim - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 im Bereich der Anschlussstelle Bergheim in Fahrtrichtung Koblenz. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt - eine davon tödlich.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte führten Ersthelfer bereits Wiederbelebungsmaßnahmen an einem der Unfallopfer durch. Drei weitere Personen trafen die Einsatzkräfte verletzt an. Offensichtlich waren zwei Fahrzeuge kollidiert. Der Rettungsdienst setzte gemeinsam mit einem Notarzt und mit Unterstützung der Feuerwehr die Reanimationsmaßnahmen fort - allerdings ohne Erfolg. Die Person verstarb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Notarzt kümmerte sich parallel dazu um die drei weiteren Unfallbeteiligten. Alle wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr übernahm vor Ort die Absicherung der Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurde eine mobile Sichtschutzwand aufgestellt. Die Polizei sperrte die Autobahn ab der Ausfahrt Bergheim. Zur Unfallaufnahme blieb die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim und Glesch/Paffendorf sowie der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtmann Ulrich Braun. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:50 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell