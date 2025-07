Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Unwetterlage am Mittwoch über Bergheim 15 Einsätze im Bereich Niederaußem und Oberaußem

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim ist seit dem heutigen Nachmittag im Einsatz, nachdem ein kurzes, aber heftiges Unwetter über Teile des Stadtgebiets gezogen ist. Ab etwa 14:30 Uhr wurden insgesamt 15 wetterbedingte Einsätze (Stand 17:00 Uhr) registriert. Besonders betroffen waren die Stadtteile Niederaußem und Oberaußem.

In der Brieystraße in Niederaußem stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn, zudem wurde eine Straßenlaterne umgeknickt. Die Straße musste zeitweise für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.

Im Bereich Zum Fortunabad lagen größere Äste auf der Straße. Diese wurden durch die Feuerwehr beseitigt.

In Niederaußem meldeten Anwohner lose Dachziegel an einem Wohnhaus an der Alten Landstraße. Die Feuerwehr sicherte den Bereich und über die Drehleiter entfernten die Einsatzkräfte die losen Dachziegeln.

An zwei weiteren Einsatzstellen fielen große Äste auf geparkte Fahrzeuge. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt. Die Einsätze wurden durch die besetzte kommunale Koordinierungsstelle auf der Feuer- und Rettungswache in Bergheim koordiniert und geleitet. Im Einsatz waren die Einheiten Büsdorf, Oberaußem, Niederaußem und die hauptamtliche Wache mit rund 40 Einsatzkräften.

Bereits am Vormittag rückten zahlreiche Bergheimer Einsatzkräfte zur Unterstützung der Feuerwehr Kerpen zu einem ausgedehnten Gebäudebrand aus. Feuerwehrleute der Einheiten Glessen und Quadrath-Ichendorf sowie die Drehleiterbesatzung der hauptamtlichen Wache und zwei Rettungswagen wurden durch den Einsatzleiter der Feuerwehr Kerpen angefordert.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell