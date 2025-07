FW Bergheim: LKW brennt auf Autobahn 61 Heißgelaufene Bremse an LKW-Anhänger - Einspurige Sperrung

Feuerwehr Bergheim

Bergheim - Die Feuerwehr Bergheim wurde am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz alarmiert. Dort war es zu einem Brandereignis an einem LKW gekommen.

Zunächst wurde der Brand zwischen den Anschlussstellen Bergheim und Bergheim-Süd gemeldet. Letztlich fanden die Einsatzkräfte den Laster etwa 500 Meter hinter der Ausfahrt Bergheim-Süd. Der LKW-Fahrer hatte das Feuer an der hinteren Achse seines Anhängers bereits mit einem Pulverlöscher eingedämmt. Da die Einsatzkräfte noch Temperaturen von über 100 Grad Celsius feststellten, kühlten sie die heißgelaufene Bremse mit einem Strahlrohr weiter ab. Anschließend wurde der LKW unter Begleitung der Polizei bis zu einem Parkplatz am Autobahnkreuz Kerpen gebracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Feuerwehr den rechten von zwei Fahrstreifen.

Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Einheiten Bergheim, Glesch/Paffendorf sowie der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtmann Ulrich Braun. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz endete gegen 22:00 Uhr.

