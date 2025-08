Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Feuerwehr rettet Mann bei Quadrath-Ichendorf aus der Erft

Bergheim (ots)

Bergheim - Gegen 17:30 Uhr am Freitagnachmittag alarmierten Passanten die Feuerwehr Bergheim zur Erft im Bereich Irisweg in Bergheim-Quadrath-Ichendorf. Ein Mann war aus bislang ungeklärten Gründen in den Fluss gestürzt.

Glücklicherweise gelang es Passanten, den Mann mit einer Hundeleine provisorisch zu sichern. Eigenständig konnte er sich jedoch nicht aus dem Wasser befreien. Ein Feuerwehrmann stieg in die Erft und sicherte die Person, die anschließend mithilfe von Leitern und einem Rettungsbrett aus dem Fluss gerettet wurde. Nur rund zehn Minuten nach Alarmierung der Feuerwehr war der Mann wieder an Land. Auch der Feuerwehrmann verließ das Wasser über eine Leiter der Feuerwehr.

Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 18:00 Uhr war der Einsatz für die Einheiten aus Quadrath-Ichendorf, Ahe, Bergheim sowie der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandoberinspektor Manuel Elster beendet. Die Feuerwehr lobt das umsichtige und schnelle Handeln der Passanten.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell