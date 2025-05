POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der B294

Empfingen (ots) - Am Samstag gegen 02:30 Uhr hat eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Horb in der Straße "Am Schießrain" einen 25-jährigen Dacia-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Der Mann wurde zur beweissichernden Blutentnahme in ein Krankenhaus ...

