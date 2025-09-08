Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind auf Fahrrad schwer verletzt

Jena (ots)

In der Ortslage Wichmar fuhr am Montagnachmittag ein 9jähriger Fahrradfahrer eine Gefällestrecke hinunter. Hierbei konnte er sein Fahrrad nicht ausreichend abbremsen und kollidierte mit einem abgeparkten Kleintransporter. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzung wurde das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles und den Halter/Nutzer des Kleintransporters, welcher bei dem Verkehrsunfall beschädigt wurde. Hinweise bitte an PI Saale-Holzland, Tel.: 0361/574356210

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell