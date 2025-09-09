LPI-J: Räder für 8.000,- Euro aus Keller gestohlen

Jena (ots) - In der Ortslage Wichmar fuhr am Montagnachmittag ein 9jähriger Fahrradfahrer eine Gefällestrecke hinunter. Hierbei konnte er sein Fahrrad nicht ausreichend abbremsen und kollidierte mit einem abgeparkten Kleintransporter. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzung wurde das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles und den Halter/Nutzer des Kleintransporters, ...

mehr