LPI-J: Räder für 8.000,- Euro aus Keller gestohlen
Jena (ots)
Der Montagmorgen startete für einen Anwohner der Kreuzgasse mit einem Schreckmoment. Unbekannte hatten sich vom letztem Donnertags an widerrechtlich Zutritt zum Kellerverschlag verschafft und aus diesem zwei hochpreisige Fahrräder der Marke Canyon entwendet. Nach der Sachverhaltsaufnahme sowie der Spurensicherung, wurde das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
