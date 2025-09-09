PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Räder für 8.000,- Euro aus Keller gestohlen

Jena (ots)

Der Montagmorgen startete für einen Anwohner der Kreuzgasse mit einem Schreckmoment. Unbekannte hatten sich vom letztem Donnertags an widerrechtlich Zutritt zum Kellerverschlag verschafft und aus diesem zwei hochpreisige Fahrräder der Marke Canyon entwendet. Nach der Sachverhaltsaufnahme sowie der Spurensicherung, wurde das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

