Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

Lüdenscheid (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizei MK haben sich heute an landesweiten Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs beteiligt. Der LKW-Verkehr nimmt stark zu. Das spüren auch die Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis, insbesondere im Raum Lüdenscheid. Daher haben die Beamten in der Stadt des Lichts heute einen Schwerpunkt gesetzt. Die Verkehrssicherheit - und damit auch die Verkehrsüberwachung und Vermeidung von Verkehrsunfällen - genießen höchste Priorität. Im Zusammenhang mit dem LKW-Verkehr liegt der Fokus dabei z.B. auf Aspekten wie der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, der Ladungssicherung und der Fahrtauglichkeit der LKW-Fahrerinnen und -Fahrer. Dabei arbeiten die Polizistinnen und Polizisten eng mit Kooperationspartnern, wie der Märkischen Bußgeldstelle, zusammen.

Die Ergebnisse der heutigen Kontrollen in Lüdenscheid:

182 Fahrzeuge wurden kontrolliert (davon 98 über 3,5 Tonnen). Die Beamten stellten 97 Verstöße fest. Davon entfielen 35 auf LKW. Darunter Verstöße gegen Sozialvorschriften (2), unsichere Ladung (5), technische Mängel (3) oder eine fehlende Fahrerlaubnis (4).

Bei den Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen wurden größtenteils Geschwindigkeitsverstöße (45) geahndet. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell