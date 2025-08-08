PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Schlägerei und Belästigung gesucht

Hemer (ots)

Polizeibeamte beobachteten bereits am vergangenen Sonntag, kurz nach Mitternacht, eine Schlägerei an der Europastraße. Dort schlug ein Iserlohner (24) auf einen Mann aus Dinslaken (26) ein. Auf Ansprache flüchtete der Tatverdächtige. Die Polizisten fahndeten nach dem Verdächtigen der Körperverletzung und fanden ihn kurze Zeit später. Auf Vorhalt gab er an, beobachtet zu haben, wie das Opfer kurz zuvor eine Frau belästigt haben soll. Deswegen sei er dazwischen gegangen.

Da die Personalien der Frau unbekannt sind und um den vorherigen Vorfall nun aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat in der Tatnacht etwas beobachtet, was zur Aufklärung beitragen könnte? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 07:30

    POL-MK: Einbrecher aktiv / Randalierer gefasst

    Lüdenscheid (ots) - Einbrecher brachen zwischen dem 4.8. und 7.8. die Terrassentür eines Zweifamilienhauses an der Weberstraße auf. Sie durchwühlten diverse Räume. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Ein Zeuge beobachtete ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 07:29

    POL-MK: Automaten geknackt

    Meinerzhagen (ots) - Bisher unbekannte Täter knackten in der Nacht zu Donnerstag vier Automaten eines Waschparks an der Volmestraße und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei ermittelt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 07:27

    POL-MK: Widerstand nach Gurtkontrolle

    Iserlohn (ots) - Ein 44 Jahre alter Mitbürger aus Hamm wurde gestern gegen 18.30 Uhr am Schapker Weg beim Fahren ohne Sicherheitsgurt beobachtet. Er fuhr in Richtung Hombruch und wurde im Bereich Erbenberg angehalten, jedoch wollte er sich nicht ausweisen. Vielmehr lief er in ein Gebüsch und kam zu Fall, die dazu eilenden Polizisten habe er beleidigt und getreten. So kommt nun zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren