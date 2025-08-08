Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach Schlägerei und Belästigung gesucht

Hemer (ots)

Polizeibeamte beobachteten bereits am vergangenen Sonntag, kurz nach Mitternacht, eine Schlägerei an der Europastraße. Dort schlug ein Iserlohner (24) auf einen Mann aus Dinslaken (26) ein. Auf Ansprache flüchtete der Tatverdächtige. Die Polizisten fahndeten nach dem Verdächtigen der Körperverletzung und fanden ihn kurze Zeit später. Auf Vorhalt gab er an, beobachtet zu haben, wie das Opfer kurz zuvor eine Frau belästigt haben soll. Deswegen sei er dazwischen gegangen.

Da die Personalien der Frau unbekannt sind und um den vorherigen Vorfall nun aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Wer hat in der Tatnacht etwas beobachtet, was zur Aufklärung beitragen könnte? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell