Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach Gurtkontrolle

Iserlohn (ots)

Ein 44 Jahre alter Mitbürger aus Hamm wurde gestern gegen 18.30 Uhr am Schapker Weg beim Fahren ohne Sicherheitsgurt beobachtet. Er fuhr in Richtung Hombruch und wurde im Bereich Erbenberg angehalten, jedoch wollte er sich nicht ausweisen. Vielmehr lief er in ein Gebüsch und kam zu Fall, die dazu eilenden Polizisten habe er beleidigt und getreten. So kommt nun zu der Ordnungswidrigkeitenanzeige eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand hinzu, die zwei Polizisten wurden leicht verletzt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

