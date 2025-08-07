Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Täter
Iserlohn/Menden (ots)
Die Polizei fahndet aktuell öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Der Geschädigte verlor am 15.08.2024 seine Geldbörse samt EC-Karte in einem Bus auf dem Weg von Menden nach Iserlohn. Am 16.08.2024 wurde bei der Sparkasse Iserlohn mittels der verlorenen EC-Karte unberechtigt Geld abgehoben. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/176779 (dill)
