Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Märkischer Kreis (ots)
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK
1. Messstelle
Ort Kierspe - Schnörrenbach, L 528 Zeit 07.08.2025, 08:04 Uhr bis 11:59 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 757 Verwarngeldbereich 34 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 24 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 72 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid-Brunscheid, Brunscheider Straße Zeit 07.08.2025, 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1435 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 110 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Krad Zulassungsbehörde MK Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit
