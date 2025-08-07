PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Roller-Diebstahl

Menden (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch einen Piaggio Roller mit dem Kennzeichen 465URR. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls an der Landwehr. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.08.2025 – 08:12

    POL-MK: Brand in einer Wohnung / Einbruch in Geschäft / Diebe stehlen Werkzeuge aus Fahrzeugen

    Iserlohn (ots) - Vergangene Nacht, 3 Uhr, brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Westfalenstraße. Alle Anwohner konnten unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten in der zum Brandzeitpunkt leeren Wohnung durch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:13

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Meinerzhagen (ots) - Ort Meinerzhagen-Valbert, L707 Zeit 06.08.2025, 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 475 Verwarngeldbereich 19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 94 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde Großbritanien (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:40

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Gartenhaus

    Balve (ots) - Unbekannte Tatverdächtige versuchten zwischen Samstag 15:00 Uhr und Sonntag 12:30 Uhr in ein Gartenhaus in der Gehringer Straße einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. Die Tatverdächtigen verließen die Örtlichkeit ohne Tatbeute. (BB) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

    mehr
