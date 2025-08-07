Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Roller-Diebstahl
Menden (ots)
Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch einen Piaggio Roller mit dem Kennzeichen 465URR. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls an der Landwehr. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell