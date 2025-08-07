PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in einer Wohnung
Einbruch in Geschäft
Diebe stehlen Werkzeuge aus Fahrzeugen

Iserlohn (ots)

Vergangene Nacht, 3 Uhr, brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Westfalenstraße. Alle Anwohner konnten unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten in der zum Brandzeitpunkt leeren Wohnung durch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dill)

Zwischen dem 01.08. und 06.08. brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Laarstraße ein, in dem sie die Tür des Ladens aufbrachen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie Beute machten ist unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

In der Nacht auf Mittwoch waren Diebe im Gewerbegebiet Rombrocker Straße / Am Großen Tein und auf dem Gelände des Bringhofs an der Untergrüner Straße unterwegs. In acht Fällen brachen sie Fahrzeuge auf und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

