Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrsicherheitstrainings für Seniorinnen und Senioren

Märkischer Kreis (ots)

Das Team der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis lädt in Kooperation mit der Verkehrswacht Iserlohn zu Fahrtrainings für Seniorinnen und Senioren ein. Jeweils einen Vormittag lang geben die Fachleute der Verkehrspolizei Tipps zum sicheren Umgang mit dem Auto im fortgeschrittenen Alter. Dann geht es an die Praxis: Maße abschätzen, ausweichen, voll bremsen: Auf dem Gelände der Verkehrswacht am Sauerland-Park in Hemer (Sonnenblumenallee 18) können sich die Senioren selbst auf die Probe stellen.

Die Termine für die Trainings sind am 19., 20., 21. und 27. August 2025. Start ist jeweils um 9 Uhr, das Ende gegen 14 Uhr.

Für die Teilnahme fällt eine Gebühr in Höhe von 70 Euro an. Eine Verpflegung ist nicht eingeschlossen. Anmeldungen werden telefonisch zur Bürodienstzeit unter 02371/9199-7074 entgegengenommen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

