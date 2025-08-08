Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kamera zeigt Dieb
Schalksmühle (ots)
Ein maskierter Mann stahl in der vergangenen Nacht zwischen 00.30-1 Uhr Gegenstände von einem Baugelände an der Hälverstraße. Kameras zeigten, wie er nahe eines Baucontainers Gegenstände an sich nahm und davonlief, nun sucht die Polizei Zeugen. Der Mann habe demnach eine schwarze Maske und dunkle Kleidung getragen. (lubo)
