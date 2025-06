Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Werkzeuge aus aufgebrochenem Transporter entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl von Werkzeugen aus einem zuvor aufgebrochenen Transporter in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Montag, 02. Juni 2025, 09:00 Uhr, bis Dienstag, 03. Juni 2025, 11:00 Uhr, haben bislang unbekannte Personen in der Brandenburger Straße eine Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen. So konnten sie den auf dem Hinterhof einer Baufirma stehenden Transporter öffnen und mehrere Werkzeuge und Baumaschinen an sich nehmen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell