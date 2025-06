Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250615- 0616 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Genuss von Alkohol dürfte die Unfallursache sein, die heute Morgen (15. Juni 2025) eine längere Vollsperrung mit sich führte.

Gegen 03:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die BAB 661 aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Egelsbach und verließ diese an der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring.

Hier geriet er in der Rechtskurve zu weit nach links in den Gegenverkehr und touchierte das Fahrzeug eines entgegenkommenden 57- jährigen Autofahrers, bevor er frontal in das Fahrzeug des dahinterfahrenden 46- Jährigen prallte.

Während der 28- jährige Unfallverursacher und der 46-Jährige unverletzt blieben, erlitt der 57-jährige Autofahrer leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

An allen drei Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem traten Betriebsflüssigkeiten über die gesamte Fahrbahn aus, sodass die Anschlussstelle für die Dauer von 3 Stunden gesperrt wurde.

Der freiwillige Atemalkoholtest des 28-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

