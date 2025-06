Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250614- 0614 Frankfurt- Sachsenhausen: Immer im Dienst- Polizisten schnappen Dieb auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Donnerstagmittag (12. Juni 2025) erblickten Polizeibeamte während des Mittagessens gegen 12:15 Uhr einen Mann, der sich für ein abgestelltes Fahrzeug in der Hans-Thoma-Straße zu interessieren schien. Während er ansetzte und durch die offene Seitenscheibe in das Fahrzeuginnere greifen wollte, erblickte er die Beamten am Fenster, ließ von seinem Vorhaben ab und entfernte sich in Richtung Otto-Hahn-Platz. Die Polizisten verließen das Dienstgebäude und konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in der Gartenstraße wieder feststellen. Hier beobachteten sie den 29- Jährigen dabei, wie er die Beifahrertür eines unverschlossenen Fahrzeuges öffnete, zwei Mobiltelefone daraus entwendete und sich fußläufig entfernte. Sie nahmen den Mann fest und durchsuchten ihn. Die beiden zuvor entwendeten Mobiltelefone konnten dem hinzueilenden Geschädigten direkt wieder ausgehändigt werden. Zudem fanden die Beamten eine Armbanduhr bei dem Tatverdächtigen, die ebenfalls einem Diebstahl aus Kraftfahrzeug zugeordnet werden konnte und stellten sie sicher. Da sich der 29- Jährige unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, wurde er für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium verbracht.

