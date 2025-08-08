Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher aktiv

Randalierer gefasst

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher brachen zwischen dem 4.8. und 7.8. die Terrassentür eines Zweifamilienhauses an der Weberstraße auf. Sie durchwühlten diverse Räume. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Ein Zeuge beobachtete gestern Vormittag, wie ein Lüdenscheider auf die Fensterscheibe eines Bushäuschens an der Berliner Straße einschlug. Die Scheibe ging zu Bruch. Der Zeuge behielt den Tatverdächtigen im Blick und alarmierte die Polizei. Die Beamten zeigten den 31-Jährigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung an. Er wollte sich zur Sache nicht äußern. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell