POL-PDMY: Anlassen am Nürburgring - polizeiliche Bilanz

Die Polizeiinspektion Adenau, beteiligte sich an der Veranstaltung "Anlassen 2025" zum Saisonstart der Zweiradsaison am Nürburgring. Die zielgruppenorientierter Präventionsarbeit durch Infostände des Polizeipräsidium Koblenz in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz, des Landekriminalamtes und Vorführungen der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (Krad-Staffel) fanden regen Zulauf. Nach Schätzungen des Veranstalters nahmen ca. 42.000 KRAD-Fahrer an der Veranstaltung teil. Insgesamt verlief die Veranstaltung friedlich und unproblematisch. Leichte Verkehrsbeeinträchtigungen bei der An- und Abreise, nach dem alljährlichen geführten Motorradkorso der Teilnehmer auf der Nürburgring Nordschleife, waren nicht zu vermeiden. Beim An- und Abreiseverkehr kam es im Nahbereich des Nürburgringes zu 6 Verkehrsunfällen mit Motorradbeteiligung. Hierbei wurden 2 Personen schwer- und 4 Personen leichtverletzt. Weiterhin wurde ein hochwertiger Porsche auf einem Parkplatz entwendet.

