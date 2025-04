Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Körperverletzung mit Messer

Cochem (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, 21:31 Uhr, wird eine Person mit Stichverletzung am Endertplatz in Cochem gemeldet. Der Geschädigte (43 Jahre, aus der VG Cochem) hatte selbst einen Krankenwagen geordert. Durch die Polizei kann vor Ort festgestellt werden, dass ein bekannter Obdachloser (26 Jahre) sich zu einer aus teilweise Obdachlosen bestehenden Personengruppe gesellte. Die Anwesenheit war aber nicht gewünscht. Der Beschuldigte soll sich zunächst entfernt haben. Unvermittelt soll er dann ein Messer gezückt und es dem Geschädigten von hinten in den Rücken gestoßen haben. Anschließend entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo die Stichwunde versorgt wurde. Es bedurfte keiner Operation. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Im späteren Verlauf gingen Notrufe ein, dass eine Person mit einer Eisenstange oder Axt durch die Stadt Cochem laufen würde. Um 23:53 Uhr konnte der Gesuchte im Bereich des Josef-Steib-Platzes festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Die Tatwaffe konnte nicht aufgefunden werden. Es wurde auch kein anderer gefährlicher Gegenstand vorgefunden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Cochem entnommen. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Er wird einem Richter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell