Cochem (ots) - Am Samstag, 26.04.2025, 21:31 Uhr, wird eine Person mit Stichverletzung am Endertplatz in Cochem gemeldet. Der Geschädigte (43 Jahre, aus der VG Cochem) hatte selbst einen Krankenwagen geordert. Durch die Polizei kann vor Ort festgestellt werden, dass ein bekannter Obdachloser (26 Jahre) sich zu einer aus teilweise Obdachlosen bestehenden Personengruppe gesellte. Die Anwesenheit war aber nicht gewünscht. ...

mehr