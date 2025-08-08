Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Automaten geknackt
Meinerzhagen (ots)
Bisher unbekannte Täter knackten in der Nacht zu Donnerstag vier Automaten eines Waschparks an der Volmestraße und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei ermittelt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
