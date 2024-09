POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Baumaterialdiebstähle aus Rohbau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Baiersbronn (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag im Stadtteil Huzenbach gewaltsam in ein Auto eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnach 22 Uhr und Montagfrüh 5 Uhr in der Murgtalstraße. Die Unbekannten entwendeten dabei Bargeld sowie Wertgegenstände. Für Diebe ist es ein leichtes an im Auto gelagerte Gegenstände zu gelangen. Sie ...

