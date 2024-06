Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Rechtsrock - Konzert unterbunden (Nachtrag)

Beesten (ots)

Wie wir berichteten, sollte es gestern Abend zu einem Rechtsrock-Konzert der Band "Kategorie C" in Beesten kommen. Die Samtgemeinde Freren hatte vorab die Veranstaltung mit einer Unterlassungsverfügung untersagt. Im Rahmen der durch die Polizei am gestrigen Abend durchgeführten Kontrollen im Umkreis von Beesten kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Die Veranstaltung konnte somit im Bereich Beesten unterbunden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell