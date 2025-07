Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall mit Leichtverletzten

Uchte (ots)

(Kun) Am 06.07.2025 um 13:50 Uhr ereignete sich in Uchte an der Einmündung der Straße Zur Ihle in die Burgstraße ein Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger aus Uchte wollte mit seinem Mercedes aus der Straße Zur Ihle in die Burgstraße einbiegen und übersah dabei eine 55-Jährige aus Uchte mit ihrem Opel. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die PKW-Fahrerin aus Uchte wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

