Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Hagenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hagenburg (ots)

(lau) Am 04.07.2025, gegen 15:20 Uhr, kam es in Hagenburg auf der Altenhäger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 60-jähriger Neustädter befuhr mit seinem PKW die Altenhäger Straße in Fahrtrichtung Wunstorfer Straße und kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er zunächst mit dem Bordstein und folgend mit einer 34-jährigen Hagenburgerin, welche mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen war. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden - die Schadenssumme wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfallhergangs und den ersten Befragungen am Verkehrsunfallort wurden durch die Polizei Ermittlungen hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung und einer Straßenverkehrsgefährdung gegen den 60-jährigen Unfallverursacher eingeleitet.

