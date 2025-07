Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW gegen Rennradfahrer - Fahrradfahrer leicht verletzt

Auhagen (ots)

[mue] Am Samstag, den 05.07.2025 gegen 11:20 Uhr kommt es in einem Kreisverkehr an der Straße Vor den Toren in 31553 Auhagen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer. Eine 69-jährige Frau aus der Samtgemeinde Sachsenhagen fuhr mit ihrem Kombi aus Auhagen kommend in den Kreisverkehr am "Dreiländereck" ein und übersah offenbar einen 25-jährigen Rennradfahrer aus Wunstorf, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Wunstorfer leicht verletzte. Er trug Schürfwunden am linken Arm und linken Bein davon. Während des Fahrens trug er einen Helm, der beim Unfall leicht beschädigt wurde. Das Rennrad wurde ebenfalls beschädigt. Die Fahrzeugführerin verblieb unverletzt. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

