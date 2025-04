Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsteilnehmerin verpetzt sich selber - Führerschein nach Trunkenheitsfahrt eingezogen

Oberhausen (ots)

Dass ihr feuchtfröhlicher Abend so enden würde, damit hatte eine 35-Jährige vermutlich nicht gerechnet. Was war passiert?

Am Dienstagabend (29.04) hatte sich die 35-Jährige aus Voerde dazu entschieden, mit einer Freundin ein Fast-Food-Restaurant in Oberhausen aufzusuchen. In diesem Restaurant verhielten sich die beiden Freundinnen dahingehend auffällig, dass sie wiederholt und lautstark propagierten, wie betrunken sie seien. Ferner konnten beide dabei beobachtet werden, wie es ihnen sichtlich schwerfiel, das Bestellannahmegerät zu bedienen. Als sie im Anschluss beide in einen Mercedes setzten und davonfuhren, entschieden sich Zeuginnen dazu, das Fahrzeug zu verfolgen und die Polizei zu alarmieren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug der 35-Jährigen dann auf der Konrad-Adenauer-Allee in Höhe Schloss Oberhausen anhalten. Die Antwort der Fahrzeugführerin auf die Frage, ob sie bereits etwas getrunken habe: "Ein Sekt". Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest stellte sich jedoch heraus, dass sie absolut fahruntüchtig war.

Der 35-Jährigen wurde daher auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell