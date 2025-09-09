LPI-J: Versicherungsschutz erloschen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hainspitz: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Beamte der Polizei Saale-Holzland am Montagmorgen einen 42-jährgen Fahrer in seinem Pkw Audi an. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben, da der notwendige Versicherungsschutz erloschen war. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
