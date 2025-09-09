PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Versicherungsschutz erloschen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hainspitz: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Beamte der Polizei Saale-Holzland am Montagmorgen einen 42-jährgen Fahrer in seinem Pkw Audi an. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben, da der notwendige Versicherungsschutz erloschen war. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

