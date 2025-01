Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tötungsdelikt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:30 Uhr kam es in einer Wohnung in Eisenach, Stedtfelder Straße, zu einem Tötungsdelikt. Hier wurde eine 35-jährige Frau durch massive Gewalt so schwer verletzt, dass sie in der Nacht verstarb. Eine 20-jährige Frau wurde ebenfalls schwer verletzt und in die Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 37-jährigen Deutschen, der vor Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte vom Tatort flüchtete. Nach intensiver Fahndung konnte der Tatverdächtige am Sonntagmittag in einer Wohnung in Eisenach festgestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Motiv für diese Tat, werden fortgesetzt. (mwi)

