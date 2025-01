LPI-GTH: Einbruch auf Baustelle - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht vom letzten Donnertag zum Freitag in ein leerstehendes Geschäft in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mühlhäuser Straße ein. Der oder die unbekannten Täter zerstörten ein Schaufenster und verursachten einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem ...

