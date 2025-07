POL-PIBIN: Ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Bingen (ots) - Am 22.06.25 gegen 18:10 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße / Stefan-George-Straße / Drususbrücke zu einem Verkehrsunfall. Die geschädigte Fahrzeugführerin blieb in der Stefan-George-Straße an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage stehen, der nachfolgende 57-jährige Verkehrsteilnehmer bemerkte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstanden lediglich geringe ...

