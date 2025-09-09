LPI-J: E-Roller und Akkus aus Gartenhütte entwendet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Zwischen Sonntagabend, gegen 18:45 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, betraten Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück Im Lohmholz und begaben sich zu einer Gartenhütte. Aus dieser entwendeten der oder die Langfinger einen Elektroroller sowie Akkus von Gartengeräten. Der Roller konnte durch Beamte in den Montagmorgenstunden im Bereich des Radweges festgestellt und in der Folge dem Eigentümer übergeben werden. Die Akkus sind noch unbekannten Aufenthaltes. Die Ermittlungen wegen Diebstahl dauern derzeit noch an.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell