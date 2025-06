Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Hauskatze

Gonzerath (ots)

Am Sonntag, dem 22.06.2025, ereignete sich gegen 07:00 Uhr in der Hauptstraße in Gonzerath ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Hauskatze. Der in Fahrtrichtung Morbach fahrende PKW stieß hierbei mit der plötzlich kreuzenden Katze ca. in Höhe des Anwesens Nr. 2 zusammen. Bei der Katze handelte es sich um eine rot- bzw. orange-getigerte Hauskatze, welche nach dem Zusammenstoß weitergelaufen ist. Laut Angaben der besonnen Fahrerin könnte die Katze aber ggfs. verletzt worden sein, sodass vorliegende Meldung der Information der umliegenden Katzenhalter dient.

