POL-PDTR: Motorradunfall mit Verletzten

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.06.2025 gegen 17:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Hauptstraße 198 in Idar-Oberstein. Ein Motorradfahrer befuhr hierbei mit einer weiteren Person die Hauptstraße aus Richtung Oberstein kommend in Fahrtrichtung Vollmersbach als diese mit dem Zweirad zu Fall kamen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der OIE-Kreisel aus Richtung Oberstein kommend und aus Richtung Idar kommend vollgesperrt. Bei dem Unfall wurden die beiden Personen auf dem Motorrad leichtverletzt und mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Im Einsatz waren ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen und zwei Streifenwagenbesatzungen der PI Idar-Oberstein.

