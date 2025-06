Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radfahrer beim Überholvorgang von der Fahrbahn gedrängt und leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Föhren-Naurath (ots)

Am Donnerstag, den 19.06.2025 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K38 von Föhren in Fahrtrichtung Naurath. Der geschädigte Fahrradfahrer wurde hierbei von einem bislang unbekannten PKW während des Überholvorgangs von der Fahrbahn gedrängt. Der Fahrradfahrer stürzte neben der Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich (Tel.: 06502/9157-0) in Verbindung zu setzen.

