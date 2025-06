POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht.

Vierherrenborn (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag den 20.06.2025 kam es auf einem Hof in Vierherrenborn zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten mehrere landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und eine Scheune in Vollbrand. Auch ein Wohngebäude des Anwesens war von dem Feuer betroffen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gänzlich abgelöscht werden. Der Schaden ...

mehr