Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe mit Schlagring und Pfefferspray gestellt

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei drei Taschendiebe fest, nachdem diese einem schlafenden Reisenden den Rucksack entwendet hatten.

Gegen 4:45 Uhr bemerkten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer am Bahnhof Ahrensfelde stehenden S-Bahn der Linie S7, wie drei Männer arbeitsteilig einem schlafenden 61-jährigen Reisenden den Rucksack entwendeten. Anschließend entfernten sich die drei Männer in ein angrenzendes Wohngebiet. Dort stellten die Einsatzkräfte das Trio und nahmen es vorläufig fest. Dabei setzte ein 24-jähriger Libyer Reizgas gegen die Beamtinnen und Beamten ein. Die anderen beiden, ein 19-jähriger algerischer und ein 19-jähriger libyscher Staatsangehöriger, ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung der drei fanden die Einsatzkräfte bei dem Libyer zudem einen Schlagring. Die Beamtinnen und Beamten stellten das Diebesgut sicher und übergaben es dem 61-jährigen Geschädigten. Den Schlagring, das Reizgas und einen aus einer anderen Diebstahlshandlung stammenden Reisepass beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Angeforderte Rettungskräfte betreuten die über Augenreizungen klagenden Beamtinnen und Beamten vor Ort. Beide konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen die drei teilweise noch polizeilich unbekannten Männer. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Tätlicher Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Eine Vorführung beim Haftrichter ist im Laufe des Tages vorgesehen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell