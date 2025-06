Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradunfall mit tödlich verletzter Person

L347 bei Heimbach / Nahe (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf der L347 gegen 22:00 Uhr zwischen Heimbach und der Abfahrt Berglangenbach zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückte. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer des Motorrades in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Zweirad. Er kam zu Fall und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz sofort eingeleiteter Erstmaßnahmen erlag der Fahrer seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

