Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Fahrrades

Saarburg (ots)

Am Freitag, den 20.06.2025, kam es zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im Außenbereich des Freibades in Saarburg. Der Geschädigte stellte sein Mountainbike der Marke Haibike (Farbe Grün) am Zaun des Schwimmbades ab und sicherte dieses mit einem Fahrradschloss gegen Wegnahme. Im o.g. Zeitraum muss ein unbekannter Täter das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad entwendet haben. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben tätigen können, sich telefonisch auf der Polizeiinspektion Saarburg unter der Nummer 06581/91550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell