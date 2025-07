Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigung an Frisörsalon: Unbekannte schlagen Scheibe kaputt

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, 20. Juli, die Fensterscheibe eines Frisörsalons an der Friedrich-Ebert-Straße in Bremerhaven-Geestemünde beschädigt. Die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug eine Person aus einer dreiköpfigen Gruppe gegen 5.30 Uhr gegen die Glasfront des Salons zwischen Johannesstraße und dem Übergang zur Metzer Straße. Dabei entstand ein Schaden, der auf eine vierstellige Summe geschätzt wird. Ein Zeuge gab an, die Personengruppe danach im Bereich An der Mühle/Schillerstraße gesehen zu haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Verursacher nicht mehr angetroffen werden.

