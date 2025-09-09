PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Radfahrer kollidieren miteinander

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 16-jähriger Radfahrer eine Nebenstraße der Milchhofstraße um auf diese abzubiegen. Dabei übersah er allerdings einen bereits auf der Milchhofstraße fahrenden 12-jährigen Radfahrer, so dass es zur Kollision kam. Der 12-Jährige bremste dabei so stark ab, dass er über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Der 16-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

