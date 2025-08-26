PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 53-jähriger Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 25. August, ist es gegen 15.48 Uhr auf der Landgrafenstraße/ Ecke Blumenberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw- und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Der 53-jährige Pedelecfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach Aussage des 40-jährigen Lkw-Fahrers war er auf der Landgrafenstraße unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung Blumenberger Straße bei grün zeigender Ampel geradeaus zu überqueren. Dann sei es zum Zusammenstoß mit dem Pedelecfahrer gekommen.

Ein Rettungswagenteam brachte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Bislang unbekannte Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

